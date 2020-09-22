TikTok Sosyal Medya Şirketlerinin Koalisyon Kurmasını İstiyor

TikTok'un artan popülaritesi şirketin daha fazla zararlı içeriği barındırmasına da sebep oluyor. Çinli şirketin son şeffaflık raporuna göre 2020'nin ilk altı ayında 104 milyon video kaldırıldı. Ayrıca TikTok zararlı içeriğe karşı sosyal medya şirketleriyle koalisyon kurmak istiyor.

TikTok'a göre bu yıl kaldırılan 104 milyon video, platforma yüklenen tüm içeriğin yüzde birinden daha azını oluşturuyor. Silinen videoların neredeyse üçte biri çıplaklık içeriyor ve yüzde 22'si ise güvenlik problemleri olarak sınıflandırıldı.

TikTok Şeffaflık raporu kaldırılan videoların coğrafi kökenlerini de ayrıştırdı. Hindistan ilk sırada yer aldı ve bu da hükümetin TikTok uygulamasını yaz döneminin başlarında neden yasakladığını kısmen açıklıyor.

TikTok'tan sosyal medya koalisyonu kurulsun teklifi

Şeffaflık raporunun yanı sıra TikTok, zararlı içerikle mücadele etmek için sosyal medya koalisyonu kurulmasını istiyor. Şirketin geçici yöneticisi Vanessa Pappas dokuz farklı sosyal medya platformuna Mutabakat Anlaşması önerdi. Anlaşma, şiddet veya sansürsüz içerik barındıran videoların daha kolay kaldırılmasına yardımcı olacak.

TikTok ABD'li şirketlere satıldı mı? TikTok yasaklanıyor mu?

TikTok'un şeffaflık raporu ve koalisyon önerisi sosyal medya platformları için alışılmadık bir siyasi baskıyı takip ediyor. Başkan Trump TikTok, Oracle ve Walmart arasındaki bir ortaklığı onayladı. Detaylar hala belirsiz ama TikTok'un arkasındaki Çinli geliştirici Bytedance, TikTok Global adında bir yan kuruluşu oluşturmaya hazır gibi görünüyor.