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Trabzon'da Başlayan Hikaye Tim Cook'a Kadar Ulaştı

Tim Cook
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Trabzon’da başlayan kaçış hikayesi Apple CEO’su Tim Cook’a kadar ulaştı. Tim Cook, Suudi kızın ailesinden kaçmasından sonra gündeme getirdiği, erkeklerin kadınları takip etmesi ve hareketlerini kısıtlaması adına kullanılan bir uygulamayı incelemeye başladıklarını söyledi.

Bütün olay Shahad al-Mohaimeed isimli genç kızın, baskılara dayanamayarak, Trabzon tatilleri sırasında ailesinin yanından kaçmasından sonra başlamıştı. Ailesindeki herkesin uyumasını fırsat bilerek otel odasından kaçan kız, önce Trabzon havalimanından başka bir yere gitmeye çalışmış, bunu yapamayınca Gürcistan’a geçerek, oradan Avustralya’ya gitmişti.

Avustralya’ya iltica etmesinin ardından Suudi Arabistan’daki kadınların durumlarına dair açıklamalar yapan Shahad al-Mohaimeed, ülkede sadece erkeklerin kullanılmasına izin verilen bir tür uygulamadan bahsetmişti. Absher isimli uygulamanın temelde devlet işlerini halletmek için kullanıldığında, uygulama aracılığıyla çeşitli vergilerin ödenebildiğini dile getiren genç kız, bu uygulamada yer alan bir menüde, kadınların seyahat özgürlüklerini kısıtlayan detayların bulunduğunu söylemişti.

suudi arabistan

Tim Cook’un haberi yokmuş

Verdiği bir röportajda, kadınların hareketlerini takip eden ve seyahat özgürlüklerini kısıtlayan Absher uygulamasını daha önce duymadığını dile getiren Tim Cook, “Duymamış olmama rağmen uygulamaya göz atıp, detaylarını araştıracağız” açıklamasını yaptı.

Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından birçok uluslararası insan hakları kuruluşu, Absher uygulamasının App Store ve Google Play üzerinden kaldırılması gerektiğini duyurmuşlardı. Bu konuda Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai tarafından adımlar atılmasını isteyen insan hakları kuruluşları, verdikleri tepkiye bugüne kadar yanıt alamamışlardı. Suudi Arabistan ise uygulamada anlatılan şeylerin olmadığını söyleyerek, olaydan kurtulmaya çalışmıştı.

Shahad al-Mohaimeed tarafından anlatılan Absher uygulamasının detaylarını ve genç kızın Trabzon’dan kaçışını bu adresteki blog yazımızdan ayrıntılı şekilde okuyabilirsiniz.

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