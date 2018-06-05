Transformers’ın Yeni Filmi Bumblebee’den İlk Fragman!

Micheal Bay imzalı Transformers serisinin en sevilen karakterlerinden Bumblebee, solo filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin ilk spin-off’undan gelen heyecan verici fragmana gelin hep birlikte bakalım.

Sinemadaki macerasına 2007 yılında başlayan Transformers, devamında gelen beş filmle büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı.

Yönetmenliğini Michael Bay‘in üstlendiği ünlü bilim kurgu serisi, son olarak Transformers 5: Son Şövalye ile izleyicilerin karşısına çıkmış, ancak dünya genelinde 605 milyon dolar gişe yaparak beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Paramount, Transformers evrenini önemli ölçüde değiştirecek olan Bumblebee’nin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanda, serinin en ünlü karakterleri Optimus Prime veya Megatron’dan bir iz yok, ancak Transformers sinematik evreninin tüm geleneksel unsurları mevcut.

1980’li yıllarda geçecek olan filmde, Amerikan hükümeti tarafından her yerde aranan Bumblebee’nin tek umudu Charlie adında Kaliforniyalı bir kız olacaktır. Bumblebee’yi harap halde gören 18 yaşındaki Charlie Vosvos görünümündeki Bumblebee'yi tamir etmeye çalışır. Ancak arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfedecek olan genç kız, kendini soluksuz bir maceranın içinde bulacaktır.

Yönetmen koltuğunda Travis Knight'ın oturduğu filmin kadrosunda; John Cena, Pamela Adlon, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos ve Abby Quinn gibi isimler yer alıyor.

Transformers evreninin vazgeçilmez ismi Michael Bay’in yapımcılığını üstlendiği "Bumblebee" 21 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.