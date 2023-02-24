Türk Telekom CEO'sundan Deprem Açıklaması!
Deprem bölgesinde depremin ardından yaşanan iletişim problemleriyle ilgili Türk Telekom CEO'sundan açıklamalar geldi. İşte detaylar!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. Gerek vatandaşlar gerek ekipler iletişim kurma adına büyük uğraş gösterseler de ne yazık ki deprem sonrası şebeke sorunları yaşandı ve kısa sürede yeni baz istasyonlarının kurulumuna başlandı.
Konuya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, deprem bölgesinde ilk andan itibaren iletişimi sağlayabilmek için seferber olduklarını belirterek "Yapılanlar, yapılamayanlar, daha iyi yapılması gerekenler vardı ama bunları da kendimize ödev olarak almakla beraber, biz pozitif ayrışmaya gayret eden bir şirket olduk." ifadelerini kullandı.
Olası İstanbul Depremine Yönelik Çalışmalar da Başladı
Eleştirilerin kendileri için önemli bir veri olduğunun altını çizen Ümit Önal, kendileri dışındaki etkenlerden kaynaklı koordinasyonsuzlukların ders alacakları konular olduğunu belirtti. Olası İstanbul depremiyle ilgili çalışmaların da başladığını belirten Türk Telekom CEO'su şu ifadeleri kullandı:
"Sektör temsilcileri bakanlık düzeyinde bir araya geldik. Çok hızlı aksiyon almak için harekete geçtik. Ulusal dolaşım dâhil olmak üzere afet sürecinde halledebileceği durumlar var. Ulusal dolaşımla ilgili notları aldık. Pilot proje başlatacağız. Hepimize görev düşüyor. birçok şey gündemde. Bu süreç tüm operatörlere çok farklı dersler öğretti. Yaraları birlikte saracağız."
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
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