Türk Telekom CEO'sundan Deprem Açıklaması!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. Gerek vatandaşlar gerek ekipler iletişim kurma adına büyük uğraş gösterseler de ne yazık ki deprem sonrası şebeke sorunları yaşandı ve kısa sürede yeni baz istasyonlarının kurulumuna başlandı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, deprem bölgesinde ilk andan itibaren iletişimi sağlayabilmek için seferber olduklarını belirterek "Yapılanlar, yapılamayanlar, daha iyi yapılması gerekenler vardı ama bunları da kendimize ödev olarak almakla beraber, biz pozitif ayrışmaya gayret eden bir şirket olduk." ifadelerini kullandı.

Olası İstanbul Depremine Yönelik Çalışmalar da Başladı

Eleştirilerin kendileri için önemli bir veri olduğunun altını çizen Ümit Önal, kendileri dışındaki etkenlerden kaynaklı koordinasyonsuzlukların ders alacakları konular olduğunu belirtti. Olası İstanbul depremiyle ilgili çalışmaların da başladığını belirten Türk Telekom CEO'su şu ifadeleri kullandı: