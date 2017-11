Türk Yazılımcı Apple'ı Mahçup Eden Hatayı Ortaya Çıkardı

Apple, Mac işletim sistemindeki ciddi bir hatayı onarmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Mac işletim sistemli bilgisayarlar için geliştirilen en son yazılım olan MacOS High Sierra’daki hata Türk yazılımcı Lemi Orhan Ergin tarafından açığa çıkarıldı. Söz konusu hata ile bilgisayara şifresiz bir şekilde sistem yöneticisi girişi yapılabiliyor.

Lemi Orhan Ergin, MacOS High Sierra yazılımında kullanıcı girişi yaparken kullanıcı adına “root” yazıp şifre kısmı boş bırakıldığında ve ardından birkaç kez enter’a basıldığında bilgisayara sistem yöneticisi olarak girilebildiğini fark etti. Bunun üzerine Apple hemen harekete geçti ve sistemdeki bu sorunu çözme adına bir yazılım güncellemesi geliştirileceğini açıkladı.

You can access it via System Preferences>Users & Groups>Click the lock to make changes. Then use "root" with no password. And try it for several times. Result is unbelievable! pic.twitter.com/m11qrEvECs