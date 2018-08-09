Türkçe İlk Antivirüs Programının Görüntüleri Yayınlandı

Günümüzde kullanılan bilgisayarların vazgeçilmezleri arasında olan antivirüs programlarının temelleri, modern bilgisayarlardan çok önce atılmıştı. Bugün yayınlanan bir videoda ise Türkçe ilk antivirüs programı ARA için daha önce görülmemiş görüntülere yer verildi.

Antivirüs programlarının tarihine baktığımızdaysa oldukça erken bir dönemde bu programlar hakkında düşünülmeye başlandığı görülebiliyor. Kendini koruyabilen yazılımlar hakkında ilk yazı 1949 yılında Macar Bilim İnsanı John von Neumann tarafından yazılmıştı. Gerçek anlamda ilk bilgisayar virüsüyse Creeper virus ismiyle 1971 yılında geliştirilmişti. 70’li yılların başından 80’lerin başına kadar bilgisayar virüsleri gelişimini sürdürürken, virüslere karşı koruma sağladığını iddia eden ilk program, 1987 yılında Atari ST platformu için yazılan Ultimate Virus Killer olmuştu. Sonrasındaysa antivirüs sektörü gün geçtikçe büyümüş ve akla hayale gelmeyecek boyutlara ulaşmıştı.

Bugün ise ilk Türkçe antivirüs programı olarak adlandırılan ARA tekrar gün yüzüne çıktı. 1995 yılında Bülent Eren tarafından geliştirilen ve Türkçe arayüzüyle birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanan programın görüntüleri YouTube üzerine yüklendi. O yıllarda bilgisayar kullanan ARA programını hemen hatırlarlarken, yaşı programa yetmeyenler ise güzel bir nostalji ortaya çıkmış oldu.