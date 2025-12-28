Türkler Bu Sosyal Medya Uygulamasından Vazgeçemiyor!

Yılın sona ermesine çok kısa bir süre kalmışken bu yıl Türkiye'de en çok hangi sosyal medya platformlarının kullanıldığı açıklığa kavuştu. Statcounter tarafından paylaşılan verilere göre Türk sosyal medya kullanıcıları, 2025'te en çok Meta tarafından (o zamanki adı Facebook'tu) 2012 yılında yaklaşık 1 milyar dolara satın alınan platformda zaman geçirdi.

2025'in En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları

Instagram: %49,88 Facebook: %33,12 X (Eski adıyla Twitter): %9,26 YouTube: %5,22 Pinterest: %1,59 LinkedIn: %0,43 Reddit: %0,27 Diğer: %0,22

Statcounter'ın Ocak-Aralık 2025 tarihleri kapsayan verileri, Türkiye'de yıl boyunca en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ortaya çıkardı. Bu veriler, şirketin izleme kodu gibi yöntemlerle elde edildi ve masaüstü, tablet, telefon ve konsol cihazları üzerinden yapılan tüm ziyaretleri içeriyor.

Sunulan verilere göre 2025 yılında en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu Instagram oldu. Kullanıcıların sosyal medya platformuna bu kadar çok ilgi göstermesinin nedenlerinin başında Instagram Başkanı Adam Mosseri'ye göre özellikle DM (Direkt Mesajlar) ve reels bölümleri geliyor. Kullanıcılar, uygulamanın en çok bu bölümlerinde vakit geçiriyor. O yüzden yılın sonlarına doğru uygulamanın arayüzünde DM ve reels kısmına öncelik verilecek şekilde bir değişiklik yapıldı.

Facebook, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı ikinci sosyal medya platformu olarak ikinci sırada konumlandı. Her ne kadar artık eskisi gibi kullanılmadığı ileri sürülse de paylaşılan veriler tam aksini gösteriyor. Görünüşe göre tüm Türkiye'de en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değiştirilen Twitter, en çok kullanılan üçüncü sosyal medya platformu oldu. Yüzde 9,26'lık bir paya sahip olan bu platform özellikle haber takip etmek ve eğlenceli içeriklerle zaman geçirmek gibi amaçlarla çok fazla tercih ediliyor. Peki, sizin bu listedeki favori uygulamanız hangisi? En çok kullandığınız sosyal medya platformunu aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.