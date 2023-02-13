Türkiye Güncel Diri Fay Haritası Yayınlandı: Hangi İller Risk Altında?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Son depremler sonrası diri kalan ve deprem üretebilecek fay hatlarını merak eden vatandaşlar için yeni harita yayınlandı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü son depremler sonrası yenilenmiş diri fay haritasını yayınladı. Hartiaya bakıldığında 5,5 şiddetinin üzerinde deprem üretmesi muhtemel olan 485 adet diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritada Türkiye'de doğrudan diri fay üzerinde bulunan 42 il alanı ve 110 ilçe yer alıyor.

Diri Fay Üstünde Bulunan İller