Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi İçin Gerekli Şartlar Belli Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlemiş olduğu "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından değindiği uzay projesinin detayları belli oldu.

Bu uzay projesi ile birlikte Türk bilim insanlarının hazırladıkları deneyler uzay yolculuğu ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilebilecek ve böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırmalar yapılabilecek.

10 gün sürecek olan bu uzay görevi ve Türkiye'nin uzaydaki gelecek planlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projeler Milli Uzay Programı ile ortaya konuldu. Söz konusu stratejik 10 hedef kapsamında, Dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay’a sert iniş gerçekleştirilecek, yeni nesil uydu geliştirme alanında ticari bir marka ortaya çıkartılacak, Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek, uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak, uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinlik arttırılacak, Türkiye, astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir konuma getirilecek, uzay alanında sanayi kümelenmesi ile entegre çalışmalar yürütülecek, ODTÜ ile birlikte uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak, uzay farkındalığı oluşturulacak ve bir Türk vatandaşı, bilim misyonuyla uzaya gönderilecek."

Uzay Yolcusu Adaylarında Aranacak Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

45 yaşından küçük olmak

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması

Başvurular "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden 23 Haziran saat 20:23'e kadar alınacak. Başvurusu kabul eden adaylar bir dizi test, tetkik ve muayeneden geçirilecek ve İngilizce dil yetenekleri ile ilgili mülakatlara alınacak. Tüm bu aşamalar sonrası aday sayısı 2'ye düşürülecek.