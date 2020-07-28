Türkiye'nin İlk Siber Güvenlik Lisesi Açıldı

Siber güvenlik alanında eğitim verecek ilk lise İstanbul’da açıldı. Türkiye’nin teknoloji üssü, İstanbul’un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan lisenin bu alanda çok önemli bir açığı kapatacağı belirtildi.

Türkiye'deki İlk Siber Güvenlik Eğitimi Verecek Lise

Türkiye'de ilk olacak siber güvenlik lisesinin (Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Vali Yerlikaya, “Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, siber güvenlik lisemizi açıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik altyapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız.”

Tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Yerlikaya, bunu sağlamanın en etkili yolunun ise eğitim olduğunu vurguladı. Çocukların bu okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıkları yerli ve milli imkanlarla koruyacaklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz. Meslek liselerimiz sayesinde sahip olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Bu yuvalarda yetişecek gençlerimize Allah'tan zihin açıklığı, ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller olmalarını diliyorum.”

Siber Güvenlik Lisesi Nasıl Eğitim Verecek, Kimler Kabul Edilecek?

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında eğitim verecek. Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alacak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS puanına göre 30 öğrenci kabul edecek okul, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğretim programına sahip. Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Yapay Zeka ve Siber Tatbikat laboratuvarları yer alacak. Burada eğitim görecek öğrencilere, Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanı sunulacak.