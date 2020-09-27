Twitter Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Twitter, güvenlik sistemini güçlendirmek için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformunda bazı önemli hesaplara düzenlenen saldırılar neticesinde zor durumda kalan Twitter, sosyal medya platformundaki hesapların hacklenmesini önlemek için güvenlik ile ilgili bir dizi tedbir alıyor. Peki, Twitter'ın kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamak için izleyeceği yol ne olacak? Twitter güvenlik önlemleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Twitter Güvenlik Önlemleri Neler Olacak?

Temmuz ayında Twitter'da yer alan yüksek profilli hesapların büyük bir kısmı ele geçirilmişti ve ele geçirilen yüksek profilli hesapların içerisinde Barack Obama, Jeff Bezos, Elon Musk, Joe Biden gibi isimlerin yanı sıra birçok birçok teknoloji şirketi yer almıştı. Bilgisayar korsanları, ele geçirdiği hesapları bitcoin dolandırıcılığı yapmak için kullanmıştı. Twitter hesaplarına düzenlenen saldırıların sorumluları olayın üstünden çok geçmeden yakalanmış olsa da olayın tekrarlanma ihtimalini göz önünde bulunduran Twitter sosyal medya platformunu daha güvenli bir hale getirmek için harekete geçti.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, bilgisayar korsanları tarafından yapılan saldırıların çoğunun şirket çalışanlarından kaynaklı olduğunu söylemişti. Sosyal mühendislik saldırıları karşısında başarısız olan şirket, geçtiğimiz aylarda yaşananları göz önünde bulundurarak sosyal medya platformunu kimlik avı saldırılarına karşı daha güçlü bir hale getirmek için bir dizi güvenlik stratejisini uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor.

Teknoloji sorumlusu Parag Agarwal ve Twitter'ın veri koruma yetkilisi Damien Kieran, Twitter'daki bir blog yazısında, sosyal medya platformuna daha fazla güvenlik katmanının olması için çalışmaların zaten halihazırda devam ettiğini fakat temmuz ayında yaşanan olayların şu anda hız kesmeden devam ettirilen çalışmaları daha kısa bir sürede içerisinde açıklanmasına neden olduğuna yer verildi. Twitter'daki blog yazısına göre sosyal medya platformu için getirilen yeni güvenlik düzenlemesi ile beraber erişim yetkisi olmayan kişilerin şirketin verilerine erişim olasılığı düşecek.