Twitter'a İki Yeni Özellik Geliyor

Elon Musk'ın satın alma girişimi, satın almanın arkasından gelen davalar derken çok hareketli bir sene geçiren Twitter, son aylarda uygulama içinde köklü değişiklikler yapıyor. Üzerinde yeni çalışmaya başadıkları iki yeni özelliğin test aşamasına geçildi.

Sosyal medya platformuna eklenmesi beklenen iki özellikten biri, Facebook'tan aşina olduğumuz "durum" özelliği olacak. Aynı rakibindeki benzer bir şekilde kullanıcıların anlık durumlarını paylaşabilmelerini sağlayacak olan durum özelliği, kısıtlı bir grup tarafından test edilebiliyor.

I don't know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1 — Takes Of Vesperia (@coolranchzaku) July 27, 2022

Instagram Yakın Arkadaşlara Benzer Bir Özellik Twitter'a Geliyor!

Twitter durum özelliğini denesene de içeriden gelen kaynaklara göre yöneticiler tarafından pek beğenilmedi. Daha çıkış yapmadan iptal edilmesi gündemde.

Diğer bir yandan Meta'nın en çok kullanılan diğer sosyal medya platformlarından Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliğine benzer bir özel tweet paylaşımı özelliği de Twitter için test ediliyor. Firmanın Circle ismini verdiği bu özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca belirledikleri insanların görebileceği tweetler paylaşabilecek. Circle'ın maksimum sınırının 150 olması bekleniyor.

Yeni Twitter özelliklerini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz!