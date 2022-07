Twitter'a İki Yeni Özellik Geliyor

Elon Musk'ın satın alma girişimi, satın almanın arkasından gelen davalar derken çok hareketli bir sene geçiren Twitter, son aylarda uygulama içinde köklü değişiklikler yapıyor. Üzerinde yeni çalışmaya başadıkları iki yeni özelliğin test aşamasına geçildi.

Sosyal medya platformuna eklenmesi beklenen iki özellikten biri, Facebook'tan aşina olduğumuz "durum" özelliği olacak. Aynı rakibindeki benzer bir şekilde kullanıcıların anlık durumlarını paylaşabilmelerini sağlayacak olan durum özelliği, kısıtlı bir grup tarafından test edilebiliyor.

I don't know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1