Twitter'ın Açığını Bulan Türk Araştırmacının Hesabı Askıya Alındı

Türk güvenlik araştırmacısı İbrahim Baliç, yaptığı son araştırmaların ardından Twitter üzerinde güvenlik açığı tespit ettiğini söytedi. Engadget'e konuşan Baliç, güvenlik açığının 17 milyon kullanıcıyı etkilediğini belirtti. Baliç'in bu açıklamasının ardından Twitter hesabı askıya alındı.

Son günlerde birçok güvenlik açığı ile gündeme gelen Twitter, bu sefer telefon numaralarını tam anlamıyla korumayamamasıyla haberlere konu oldu. Güvenlik açıklarıyla meşgul olan İbrahim Baliç, Twitter'daki açık sebebiyle bazı kullanıcıların telefon numaralarına rahatça ulaşabildiğini dile getirdi.

Twitter'ın telefon numarası ekleme özelliği bulunduğunu hatırlatan Baliç, normalde sistem üzerinde hangi telefon numarasının hangi kullanıcıya ait olduğuna ulaşmanın mümkün olmadığını hatırlattı. Buna rağmen Twitter üzerindeki açık sebebiyle bazı kullanıcıların telefon numaralarıyla profillerinin eşleştiğini, bu sebeple telefon numaralarının kime ait olduğunun tespit edilebileceğini bildirdi.

İbrahim Biliç, bu açıklamasının ardından birçok yerel ve uluslararası haber sitesine konu olurken, Twitter'dan beklenmedik bir hamle geldi. İbrahim Baliç'in Twitter hesabı bir süreliğine askıya alındı.