Twitter'ın Tepesindeki Jack Dorsey'in Hesabını Ele Geçirenler Yakalandı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter'ın tepesindeki Jack Dorsey ile ilgili son derece önemli bir gelişme kaydedildi. İşte Twitter ile ilgili haberimizin detayları.

Her ne kadar sosyal medya kuruluşlarının güvenli olduğu söylense bile, geçtiğimiz günlerde yaşanan hack olayı aslında bunun pek görüldüğü gibi olmadığını gösterdi. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklenmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve hacker çetesinin liderlerinden birisi yakalandı.

Jack Dorsey'in hesabı hackerlar tarafından ele geçirilmişti

Chuckling Squad olarak isimlendirilen bu hacker grubu korsanların büyük oranda kullandığı SIM kart değiştirme yöntemini tercih ettiler. Bu yöntem ile birlikte, Jack Dorsey'in Twitter hesabı çalınmış oldu.

Kullanılan teknik şu an için dünyanın en tehlikeli hacker saldırılarından bir tanesi olarak biliniyor. Bunun nedeni ise saldırıdan hemen sonra cep telefonunuzun ele geçirilmesi ve tüm bilgilerinize ulaşılabilmesi. Böyle bir durumdan kripto para hırsızlığı bile yapılabiliyor. Bugüne kadar sayısız kullanıcı bu teknikten dolayı zor durumda kalmıştı.

Shane Dawson ve Kong Bach gibi YouTube fenomenleri de bu hacker saldırılarından nasibini aldı. Twitter şu anda telefon ile doğrulama sisteminde bazı yeni denemeler gerçekleştiriyor. Peki sizce Twitter gerçekten de güvenilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.