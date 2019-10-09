Twitter 'Mahvolursun Trump' Etiketini Trendlerden Kaldırdı

Twitter, Türk kullanıcıların Donald Trump için başlattığı 'Mahvolursun Trump' etiketini trendler listesinden kaldırdı.

'Mahvolursun Trump'

Geçtiğimiz günlerde Türkiye için bazı tehdit cümleleri kuran Trump, Twitter üzerinde 'Mahvolursun Trump' etiketleri ile birlikte eleştirilmeye başlanmıştı. Kısa sürede trendler listesine giren bu etiket, Twitter yetkilileri tarafından trendlerden kaldırıldı.

"Bu ifade trendlerde gözükmemeliydi. Bu hata için özür dileriz. Zaman zaman bazı içeriklerin trendler arasına girmesini engelleriz ve biz bunu bu trend için de yaptık." şeklinde açıklama yapan Twitter sözcüsü, söz konusu etiketin kaldırıldığını belirtti.

Twitter tarafından atılan bu adımın da oldukça büyük tepki aldığını söyleyebiliriz.

Ne Yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaşım yapan Trump, attığı tweet içerisinde "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerine yer vermişti. Söz konusu tweete ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.