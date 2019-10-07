Twitter, TikTok Yasaklansın Hashtagi ile Çalkalanıyor

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, Türk Twitter kullanıcılarının hedefinde. #TikTokYasaklansın hashtagi ile paylaşım yapan kullanıcılar, bu hashtagi trendlere taşımayı başardı.

En Çok Kullanılan Üçüncü Ülke

#TikTokYasaklansın etiketi ile atılan 12 binin üzerindeki tweet, Twitter yerel gündeminde kendisine yer buldu. 28 milyonun üzerinde indirilme ile birlikte Türkiye, Hindistan ve Amerika'nın ardından TikTok uygulamasının en çok kullanıldığı üçüncü ülke olması ile öne çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda çocuk yaşta kullanıcıların kişisel bilgilerini ebeveyn izni olmadan topladığı gerekçesi ile 5,7 milyon dolar para cezası alan uygulama, bu noktada da oldukça büyük tepkilerle karşı karşıya kalmıştı.

Uygulamanın ülkemizde popüler hale gelmesinden bu yana toplumun yapısını, düzenini bozduğunu ve karakter üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını düşünen Türk kullanıcılar, durumu Twitter üzerinden eleştirerek uygulamanın yasaklanmasını istedi. İşte trende giren etikete ait bazı tweetler:

Türkiye'de gündeme giren en mantıklı tag #TiktokYasaklansın — ALBOY (@KaanAlboy) October 6, 2019