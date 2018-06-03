UBER Araçlarına Denetim Yapıldı, Cezalar Havada Uçuştu

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte Uber ve benzeri taşıma sistemlerinin yasaklandığı belirtilmişti. İstanbul'da denetim yapan polis ekipleri, 26 araç ile 3 motosiklet sürücüsüne ve içindeki müşterilere ceza kesti.

Uzun süredir Uber ve sarı taksiciler arasından yaşanan polemik bir türlü durdurulamıyordu. Özellikle 'korsan taksi' olarak adlandırılan Uber'in en sonunda belediye sınırları içerisinde ticari amaçla yolcu taşıması yasaklandı. Bu kararın hemen ardından denetime çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Uber araçlarını ve Scotty motosikletlerini yakalayarak gerekli cezayı uyguladı.

26 Araç ve 3 Motosiklet Yakalandı

Denetim noktalarından biri olan Bağdat Caddesi’nde Uber aracı olduğu tespit edilen bazı araçlara ve Scotty'e bağlı motosiklet olduğu ifade edilen, ticari amaçlı çalışan sürücülere toplamda 87 bin 174 TL ceza kesildi. Dün gece itibarıyla 26 Uber ve 3 Scotty yakalayan Trafik Denetleme polisleri, “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesini göstererek ceza yağdırdı.

Ayrıca bu araçlarda seyahat eden 29 yolcuya ise “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” sebebiyle ceza kesildi. 29 yolcuya toplamda 9 bin 686 TL para cezası verilirken bu denetimlerin sürekli hale geleceği ve yasaklı olan araçlara ceza kesileceği dile getirildi.