Uber Sağlık Sektörüne Girme Kararı Aldı

Devasa sağlık sektörü pastasından pay almak isteyen son teknoloji şirketlerinden bir tanesi taksi çağırma uygulaması Uber oldu. Ünlü şirket, yaptığı açıklamayla birlikte Uber Health isimli yeni servisini duyurdu.

2015 yılında ortaya çıkan Uber, taksilere yeni bir alternatif getirmiş ve isteyen herkesin özel arabasıyla taksi hizmeti sağlayabilmesinin yolunu açmıştı. Klasik taksi modeline göre çok daha ucuz olması ve birçok güvenlik tedbirinin bulunması sebebiyle ansızın en çok kullanılan uygulamalar arasına giren Uber, yakaladığı başarının ardından rotasını başka konulara kaydırmaya başlamıştı.

İlk olarak sürücüsüz araba teknolojilerine adım atan yazılım şirketi, dün yaptığı açıklamayla Uber Health adını verdiği yeni hizmetini duyurdu. Bildiğimiz Uber uygulamasının birebir kopyası olmayan Uber Health’in hasta taşımacılığı ve hasta bakıcılığı üzerine kurulduğu söylenirken, ana uygulamadan farklı bir mantıkla çalışacağı kaydedildi.

Uber uygulamasının aksine akıllı telefonlar üzerinden çalışmayan yeni sistemde ilk hedefin SMS mesajları olacağı söylenirken, sabit ya da mobil hatlar üzerinden yapılan aramalar yoluyla seyahat ayarlanabileceği kaydedildi. Bununla birlikte taşıma işleminin hastanın kendisi ya da hastanın refakatçileri tarafından ayarlanmayacağı, direkt olarak hastaneler ve sağlık kuruluşları tarafından Uber Health’e ulaşılarak, taşıma yapılacağı söylendi. Şimdiden Amerika Birleşik Devletleri’nden 100 sağlık kuruluşunun Uber Health programına dahil olduğu ve bundan sonra tedavileri tamamlanan hastaların evlerine Uber Health yardımıyla taşınacağı vurgulandı. Kısaca hasta taşımacılığına uygun ve içerisinde bir hasta bakıcı olan arabaları faaliyete alan Uber, sağlık kuruluşlarından evine gönderilen hastaları taşıyabilmek adına böyle bir uygulamaya girişti.

Daha önce Dünya Ekonomik Forumu sırasında sağlık sektörünün dünya çapında 6.5 trilyon dolar büyüklüğünde bir ekonomiye ulaştığı belirtilmişti. Böylesine büyük bir sektörden pay almak isteyen Apple ve Google gibi devasa kullanıcı verilere sahip olan şirketler, sağlık sektörüne yönelmeye başlamışlardı. Geçtiğimiz ay Google, geliştirdiği bir algoritmayla birlikte göz taraması yoluyla insanların kan basınçlarını ölçebildiklerini ve bu yolla kalp krizlerini tespit edebildiklerini açıklamıştı. Keza Apple Watch ile birlikte Apple da buna benzer teknolojiler geliştirmiş ve akıllı saati üzerinden kullanıma sunmuştu.