Uçakta Cep Telefonu Kullanımına 2 Bin Lira Ceza!

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, uçak yolculuğu sırasında cep telefonlarını kapatmayanlar 2 bin 124, izinsiz drone uçuranlar ise 8 bin 498 TL para cezası ödeyecek.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Aksoy, cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy, “Örneğin uyarıya rağmen, uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular veya kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görevini yapmasını engelleyen, yolculara veya kabin ekibine hakaret eden, onlara sözlü tacizde bulunan, verilen talimatları yerine getirmeyen, kısaca uçuş kurallarını ihlal eden yolculara verilecek ceza 2 bin 124 TLye yükseltildi. Aynı şekilde uçakta sigara veya elektronik sigara içmenin cezası da 2 bin 124 TL. Bu rakam 2018 yılında bin 717 TL idi” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede ayrıca, drone ile izinsiz, kayıtsız, tescil olmadan uçuş gerçekleştirmenin cezası 8 bin 498 TL, drone kullanımıyla özel hayatın gizliliğini ihlalin cezasının ise 2 bin 124 TL olduğu belirtildi.

Dr. Aksoy, Türk hukukunda yürürlükte olan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 104’üncü maddesine değinen Aksoy, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu kanun hükümlerine, meydan otoritesi ve havayolu şirketleri talimatına uymak zorunda olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA