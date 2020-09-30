Google Meet Premium Kullanım Süresi Uzatıldı! İşte Yeni Tarih

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber video konferans uygulamalarına olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar arttı. Bu sebepten ötürü Google, Google Meet isimli video konferans uygulamasının premium özelliklerini bütün kullanıcılara kısa süreliğine ücretsiz olarak sunmuştu. 30 Eylül 2020 tarihinde sona ermesi beklenen Google Meet Premium kullanım süresi uzatıldı. Google tarafından alınan karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Meet Premium Özellikleri Ne Zamana Kadar Kullanılabilecek?

Yeni tip koronavirüs salgınının başlaması ile beraber birçok şirket evden çalışma sistemine geçti ve karantina dönemi başladı. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, ekip arkadaşları ile toplantıları video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştirdi. Sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurmak isteyen insanlar da video konferans uygulamalarını tercih etti. Bu sebeplerden dolayı yeni tip koronavirüs salgını döneminde video konferans uygulamalarının kullanım oranı ciddi ölçüde arttı.

Google, video konferans uygulamalarının kullanım oranının artması ile beraber Google Meet hizmetinin premium özelliklerini bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. Premium özellikler 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecekti ancak Google tarafından alınan karar neticesinde bu süre ileri bir tarihe kadar uzatıldı.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Meet 31 Mart 2021 tarihine kadar premium özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Gmail hesabı olan bütün kullanıcılar Google Meet isimli video konferans uygulamasının premium özelliklerini 31 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecek.