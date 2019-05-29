Vargonen'den Dev Kampanya, Tüm Hosting Paketlerinde %75 İndirim!

Tamindir olarak siz değerli takipçilerimize daha hızlı ve kesintisiz deneyim sunmak için tercih ettiğimiz Türkiye’nin en büyük hosting şirketlerinden olan Vargonen, Ramazan Bayramı'na özel harika bir kampanya başlattı. Tüm web hosting paketlerinde geçerli %75’e varan indirim fırsatını kaçırmayın deriz.

2000 yılından bu yana hizmet veren, 11.000’i aşkın kişinin tercih ettiği, 25 kişilik ekibi ve 7 farklı ülkeden 8 farklı servis noktasıyla yüksek performanslı altyapıyı erişilebilir maliyetlerle dünyanın birçok noktasından sunan dev hosting firması Vargonen, Ramazan Bayramı'na özel hosting kampanyası ile kullanıcılara büyük indirimler sunuyor. Sınırsız Hosting, WordPress Hosting, Kurumsal Hosting ve Bayi Hosting paketlerinde "Sepette %75'e varan İndirim Kampanyası” ile kullanıcılar web siteleri için hiçbir yerde bulamayacakları fiyatlarla hosting sahibi oluyor.

Vargonen Hosting Paketlerinin Avantajları

Sınırsız Kaynaklar: Tüm web hosting paketlerinde sınırsız web sitesi açma, disk, trafik ve e-posta kaynakları ile hiçbir limite takılmadan tüm web projelerinizi barındırabilirsiniz. Ücretsiz cPanel ve Plesk: Hosting yönetiminde büyük kolaylık sağlayan, hizmetiniz üzerinde tüm işlemleri kolayca yapabileceğiniz Türkçe arayüze sahip, dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol panellerine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. %100 SSD Alt Yapı: Web sitenizin hızını etkileyen en önemli donanımlardan biri disklerdir. Vargonen sunucu alt yapısında standart mekanik diskler yerine, daha hızlı veri okuma ve yazma kapasitesine sahip olan SSD diskler kullanılmaktadır. Performanslı Donanımlar: Projelerinizin performansı ve devamlılığını sağlamak amacı ile tüm sunucularımızda işlemci, RAM ve diskler en iyi performansı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Yedekli Network: Hizmetlerinizin kesintiye uğramaması ve olası veri kayıpları yaşamamanız için sunucu ve network altyapımızın tamamı yedekli olarak çalışmaktadır. Ücretsiz Teknik Destek: Web hosting hizmetiniz ile ilgili her türlü konuda sizlere yardımcı olmak için telefon, ticket ve canlı destek hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir ve çözüm odaklı destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

İNDİRİMLİ HOSTING SATIN ALIN

Vargonen Hosting bayram kampanyasına katılım koşulları: