Venom, Justice League’i Geride Bırakmayı Başardı

Güle güle Batman, Adios Aquaman! Venom, küresel gişe hasılatında 2017 yapımı Justice League filmini geçmeyi başardı.

İngiliz aktör Tom Hardy’nin anti süper kahraman hikayesi, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

İlk kez 5 Ekim’de ABD, Kanada ve Avrupa’da vizyona giren Venom, geçtiğimiz hafta sonu Çinli izleyicilerle buluştu. Çin’deki açılış hafta sonunda 111 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film, müthiş bir başlangıca imza attı.

Marvel Sinematik Evreni'nden bağımsız olan Venom, Sony’nin yaratmak istediği yeni evrenin ilk meyvesi olarak karşımıza çıkmıştı. 100 milyondan dolardan fazla bir bütçe ile çekilen film, ABD’deki ilk haftasında 80 milyon dolar hasılat yaparak ekim ayı rekoru kırmıştı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de 4,85 milyon dolar daha kazanan film, yurt içindeki toplam gişe hasılatını 206.2 milyon dolara yükseltti. Küresel çapta yaklaşık 675 milyon dolar toplayan Venom, 657,9 milyon dolarlık DC filmi Justice League’i geçmeyi başardı.

Tom Hardy'nin hem Eddie Brock'u hem de onu ele geçiren uzaylı simbiyosu Venom’ı oynadığı film, gotik bir havada olmasına rağmen eğlenceli diyalogları ile büyük ilgi görmüştü. Nitekim Sony, ilk filmde kayda değer bir başarı yakalayan Venom’a yeni bir solo film çekmeyi planlıyor.

Filmde Hardy’e, Woody Harrelson, Michelle Williams Riz Ahmed ve Scott Haze gibi isimler eşlik ediyor. Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner'ın kaleminden çıkan Venom’un yönetmen koltuğunda ise Ruben Fleischer oturuyor.

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