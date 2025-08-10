Orta Segment Karışacak: vivo'nun Yeni Modeli Kritik Eşikte!

En büyük Android telefon üreticilerinden vivo, sevilen T4 serisini genişletmeye devam ediyor. Şimdiye kadar vivo T4, T4R, T4 Lite, T4x ve T4 Ultra modellerini piyasaya süren marka, şimdi ise T4 Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni cihaz, yakında tanıtılacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar...

vivo T4 Pro BIS Veritabanında

Söz konusu model, kısa süre önce BIS veri tabanında görüldü. Bilmeyenler için BIS, Hindistan’daki Bureau of Indian Standards (Hindistan Standartlar Bürosu) tarafından tutulan resmi ürün sertifikasyon kayıt sistemidir. Bu veri tabanına giren akıllı telefonlar, satışa sunulmaya hazır hale gelmiş demektir. Dolayısıyla vivo T4 Pro için artık geri sayım resmen başlamış durumda.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T4 Pro, 6,78 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacak. 1,5K çözünürlük sunacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. Ayrıca 50 MP Sony IMX882 3X periskop telefoto kamerayla gelecek. Hem arka hem de ön kamerayla 4K video kaydı yapılabilecek.

Beklenen vivo T4 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,78 inç OLED, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç OLED, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 3X periskop telefoto kamera, 4K video kaydı

50 MP Sony IMX882 3X periskop telefoto kamera, 4K video kaydı Ön Kamera: 4K video kaydı

Son olarak vivo T4 Pro fiyatının ise 340 doların (14 bin TL) altında olacağı söyleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.