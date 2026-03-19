vivo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan X300 Ultra'nın bu kez yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun işlemcisi açıklığa kavuştu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya: 6.600 mAh

6.600 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

X300 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, kaliteli grafikleriyle öne çıkan Genshin Impact'i 55 FPS civarında çalıştırabiliyor. Ayrıca GTA San Andreas 58 FPS civarında, Asphalt Legends ise 120 FPS civarında oynanabiliyor. Yani sonuç olarak bu işlemciye sahip bir cihazda akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor. Bu işlemci daha önce OnePlus 15, Honor Magic 8 Pro ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda kullanılmıştı.

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. X300 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. vivo X200 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3169 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

X300 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

vivo X300 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve Zeiss logosu bulunacak. Sol üst köşede ise LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonlarını göreceğiz. Görselde telefonun yeşil renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X200 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, X300 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklamada bulunmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL'ye satılıyor. X300 Ultra'nın X300'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 85 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belritelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak işlemci benim için çok önemli. Dolayısıyla vivo X300 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci sayesinde yüksek kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile kasma, donam veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabildiğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizini izlemenin keyifli olacağını düşünüyorum.