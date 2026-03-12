Bu Telefonun Kamerası Profesyonel Fotoğraf Makinelerine Meydan Okuyacak!

Ekim 2025'te vivo X300 Pro'yu duyuran vivo, şimdi ise X300 Ultra ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yeni amiral gemisiyle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Güçlü işlemcisi ile adından söz ettirecek akıllı telefonun kameraları ile çekilen fotoğraflar, şirket yöneticisi tarafından paylaşıldı. Kareler oldukça dikkat çekti. işte vivo X300 Ultra ile çekilen fotoğraflar!

vivo X300 Ultra İle Çekilen Fotoğraflar

vivo yöneticisi Han Bo Xiao tarafından paylaşılan kamera örnekleri birlikte telefondaki kameraların nasıl bir performans sergilediği gözler önüne serildi. Ayrıca kameraların bazı özellikleri de net şekilde görülebiliyor. Söz konusu kareleri siz de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Paylaşılan örnek fotoğraflara baktığımızda kameraların yakınlaştırma seviyeleri değişse bile yüksek detay seviyesini ve doğal renklerini koruyabildiğini görüyoruz. Yer alan bilgilere göre mobil cihazda 200 MP çözünürlüğe sahip Sony LYT-901 sensörlü bir ana kamera bulunuyor.

Telefoto kamera da yine 200 MP çözünürlük sunarken burada Samsung ISOCELL HP0 sensörü kullanılıyor. Bu sensörün önceki nesil telefonlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla ışık yakalayabildiği ifade ediliyor. Bu arada ana kamerada kullanılan sensörün boyutu 1/1.12 inç seviyesinde. Bu boyutun büyük olması, düşük ışık performansını daha iyi hale getireceği anlamına geliyor.

vivo X300 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, LTPO AMOLED, 3168 x 1440 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 510 ppi, Dolby Vision desteği

İddialara göre vivo X300 Ultra, 6,82 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla gelecek. 3168 x 1440 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 510 ppi ile desteklenecek bu panel, Dolby Vision adlı teknoloji sayesinde ise görüntüyü gerçeğe yakın renklerde gösterebilecek.

Cihaz Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. En iyi akıllı telefonlarda gördüğümüz bu yonga seti; iki adet 4.6 GHz Prime ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeklerinden oluşuyor. Böylelikle işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi en iyi grafikli mobil oyunları rahatlıkla oynatabiliyor.

12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak modelin ön kamerası 50 MP olacak. Arka tarafındaysa 200 MP ana + 200 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş açı + 5 MP spektral sensör yer alacak. Bunlarla kaliteli fotoğraf ve videolar çekebilecek akıllı telefon, enerjisini 7.000 mAh gibi devasa boyutlu bataryadan çekecek. Bu sayede uzun kullanım süresi sunacak. Ayrıca 120 W kablolu / 50 W kablosuz şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabilecek.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre vivo X300 Ultra'nın bu ay markanın ana vatanı Çin'de tanıtılması bekleniyor. Yakın zamanda Türkiye'de de piyasaya sürülmesi muhtemel.

vivo X300 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Söylentilere göre vivo X300 Ultra, 990 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülebilir. Aynı serinin bir diğer modeli olan vivo X300 Pro, Türkiye’de şu anda 99 bin 999 TL’den satılıyor. Bu nedenle X300 Ultra’nın ülkemizde yaklaşık 120 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabileceği düşünülüyor.

Peki beklenen yurt dışı fiyatı olan 990 dolar döviz kuruyla çevrildiğinde yaklaşık 44 bin TL’ye denk gelmesine rağmen Türkiye’de neden 120 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor? Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere uygulanan yüksek vergiler. Türkiye’de akıllı telefonlardan alınan ÖTV, KDV ve diğer ek vergiler nedeniyle toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 104 seviyesine ulaşıyor. Bu da X300 Ultra’nın beklenen fiyatını vergilerle birlikte yaklaşık 100 bin TL seviyesine çıkarıyor.

Ancak X300 Ultra'nın altında konumlanan X300 Pro şu anda 99 bin 999 TL’ye satıldığı için Ultra modelin aynı fiyata sahip olması pek mantıklı değil. Bu bağlamda beklentiler, yaklaşık 120 bin TL'yi işaret ediyor. Bunu telefon satışa çıktığında hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra için paylaşılan örnek fotoğraflar beni oldukça etkiledi. Özellikle yüksek seviyede yakınlaştırma yapılmasına rağmen görüntülerin detayını ve kalitesini büyük ölçüde koruyabilmesi gerçekten dikkat çekici görünüyor. Eğer bir amiral gemisi akıllı telefon satın alacak olsam ve kamera benim için öncelik bir kriter olsaydı, X300 Ultra’yı mutlaka değerlendirirdim. Elbette telefonun fiyatı pek düşük olmayacak ancak zaten rakip amiral gemileri de ucuz değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.