vivo'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

vivo'nnu yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra Geekbench testine girdi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Test sonuçlarına göre telefonda Qualcomm tarafından çok güçlü bir işlemci bulunacak. Böylece yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

vivo X300 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo X300 Ultra, V2562 model numarası ile birlikte Geekbench'te görüldü. Yeni amiral gemisi, tek çekirdek testinde 1.618 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.015 puana ulaştı. Benchmark testleri genellikle telefonların prototip sürümlerinde yapılıyor. Bu telefonlarda yazılım optimizasyonları henüz tamamlanmamış olabiliyor.

Bu durumda işlemci tam performansını yansıtamıyor ve testlerde düşük puan alınıyor. Ayrıca prototip cihazlarda genellikle güç tüketimi ve sıcaklık kontrolü için sınırlamalar uygulanıyor. Bu da işlemcinin tam hızda çalışmasını engelliyor. Yani telefonun nihai sürümü, performans testinde tam potansiyelini yansıtacağından dolayı şu andakiden çok daha yüksek puan elde edilebilecek.

Tek çekirdek puanı, uygulama açma ve sosyal medya kullanma gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Özellikle video düzenleme ve oyun oynama gibi yoğun işlem gücü gerektiren aktivitelerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Bu arada Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'li sürümü yer aldı.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7000 mAh

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, Genshin Impact ve PUBG Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo X200 Ultra'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni amiral gemisi, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Serinin önceki modelde 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3169 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

X300 Ultra'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı söyleniyor. Yani telefon nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X200 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, X300 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun çok sayıda telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300 Ultra'nın X300'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 85 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belritelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X300 Ultra, güçlü işlemcisiyle dikkatimi çekti. Snapdragon 8 Elite Gen 5 sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problemle karşılaşılmayacak. X300 Ultra'nın ayrıca konusunda da oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Çift 200 megapiksel kamera, Instagram gibi sosyal medya platformlarında çok kaliteli fotoğraflar ve videolar paylaşabilmenizi sağlayacak.