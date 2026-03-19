Lenovo 144Hz Ekranlı Tablet Tanıttı! 12 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

Lenovo, Xiaoxin Pro 13 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2190 x 3504 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13MP

Batarya: 10.200 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün İşlemcisi Nasıl?

Lenovo'nun yeni tabletinde Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Snapdragon 8s Gen 4 daha önce Nothing Phone (3), POCO F7, Honor 500 ve Redmi Turbo 4 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda kullanılmıştı. Lenovo Xiaoxin Pad 12.1'de ise sekiz çekirdekli Dimenisty 6400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün Ekran Özellikleri Neler?

13 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 2190 x 3504 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hıız sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu, özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. 800 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda gayet yeterlidir. Güneş ışığı doğrudan ekrana geldiğinde ise ekranı görebilmek zor olacaktır.

Karşılaştırma yapmak gerekirse geçtiğimiz yıl tanıtılan Lenovo Xiaoxin Pad 12.1'de 2.5K çözünürlük, LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT'de ise 11,1 inç ekran boyutu, 3.2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve LCD ekran bulunuyor.

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün Bataryası Kaç mAh?

Xiaoxin Pro 13'te 10.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyoır. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Lenovo Xiaoxin Pad 12.1'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti. Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT'de ise 8.860 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Lenovo Xiaoxin Pro 13 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Idea Tab Plus dahil olmak üzere Lenovo'nun pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaoxin Pro 13'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 2 bin 499 yuan (16 bin 114 TL)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2 bin 899 yuan (18 bin 693 TL)

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3 bin 299 yuan (21 bin 273 TL)

Lenovo Xiaoxin Pro 13'ün 2 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 16 bin 114 TL'ye denk geliyor. Buna göre tabletin tahmini Türkiye fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Tabletin Türkiye fiyatına dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olan Lenovo Xiaoxin Pro 13 dikkatimi çekti. Tabletteki güçlü işlemci, yüksek grafik kalitesine sahip olan oyunları bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor. Bence bir tablette işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Cihaz, 10.200 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece kullanıcılar tableti sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.