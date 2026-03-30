Prizin Yerini Kaybettiren Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

vivo, yeni bir akıllı saat tanıttı. Y500s olarak adlandırılan model, bütçe dostu fiyat etiketi ile birlikte geliyor. Dev batarya, yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlasına sahip olan akıllı telefon, markanın tasarım tarafındaki tercihleri sayesinde oldukça dikkat çekici hâle geliyor.

vivo Y500s'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Ekran: 6.75 inç, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, IPS LCD

Pil Kapasitesi: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 44W kablolu şarj desteği

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ön Kamera: 8 MP selfie kamerası

Dayanıklılık: IP69 (Toza ve suya karşı belirli bir dereceye kadar)

Ağırlık: 219 g

Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve altın

vivo Y500s'in Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y500s, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçiş yaparken ya da uygulamada sayfayı aşağı doğru kaydırırken akıcı bir hissiyat elde edilebiliyor.

vivo Y500s Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Telefon, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu büyük batarya sayesinde akıllı telefonu oldukça uzun bir süre kullanmak mümkün hâle geliyor. Özellikle gün içinde çok fazla telefon kullanmayan biriyseniz uzun bir zaman boyunca prizin yanına bile yaklaşmayabilirsiniz. Tabii ki şarj işleminin büyük batarya dolayısıyla biraz vakit alabileceğini belirtmek gerekiyor.

vivo Y500s'te Hangi İşlemci Var?

Cihaz, gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Daha önce vivo'nun Y31 5G, Y400 5G, Y39 5G modellerinin yanı sıra POCO M7 5G ve Redmi 14C 5G gibi modellerde de kullanılan işlemci, Genshin Impact gibi efektlerin yoğun olduğu oyunlarda genel olarak 30-40 FPS almanızı sağlıyor.

vivo Y500s Kaç GB RAM ve Depolama ile Sunuluyor?

Yeni telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Eğer telefonunuzda çok yüksek çözünürlüklü videolar barındırmıyorsanız, nadiren oyun oynuyorsanız 256 GB'lık seçenek bile yeterli olacaktır fakat kullanılabilir depolama alanına çok ihtiyaç duyan biriyseniz 512 GB'lık seçeneğe yönelmek isteyebilirsiniz.

vivo Y500s Türkiye'de Satılacak mı?

Sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisinden güç alan vivo Y500 şu an Türkiye'de satılmıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni telefonun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

vivo Y500s'in Fiyatı Ne Kadar?

vivo Y500s'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için 1.799 yuan (11 bin 586 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için 2.099 yuan (13 bin 518 TL) fiyat etiketi belirlendi. 8 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümünün fiyatı ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümle aynı tutuldu. Cihaz eğer Türkiye'de satışa sunulursa başlangıç fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 23 bin TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

vivo Y500s'i segmentine göre iddialı bir model olarak görüyorum. Uzun süre boyunca şarj sorunu yaşamamanızı sağlayacak dev bataryası, popüler oyunlarda ideal performansı elde etmenize olanak tanıyacak bir işlemcisi ve genel olarak akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlayacak yenileme hızı mevcut. Uygun fiyatlı olması da bana göre önemli bir avantaj. Benim gibi düşünen herkesin ilgi gösterececeği bir telefon olacağı kanaatindeyim.