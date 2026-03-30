vivo 6.500 mAh Bataryalı ve 120Hz Ekranlı Telefonunu Tanıttı!

vivo, geçtiğimiz günlerde Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde karşımıza çıkan Y60 modelini tanıttı. Akıllı telefon, 6.500 mAh batarya, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 120Hz yenileme hızı gibi özelliklerle geliyor. İşte vivo Y60 özellikleri ve fiyatı!

vivo Y60 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.74 inç

Ekran Tipi : LCD

: LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü : 1600x720

: 1600x720 Maksimum Parlaklık : 1200 nit

Dokunmatik Örnekleme Hızı : 120Hz / 180Hz / 240Hz

: 120Hz / 180Hz / 240Hz Ekran-Gövde Oranı : %90.40

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Bellek (RAM) : 6GB / 8GB LPDDR4X

Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

Şarj Hızı: 15W

15W Arka Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 5 Megapiksel

5 Megapiksel İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y60 Ekran Özellikleri Neler?

vivo Y60 modelinde 6,74 inç büyüklüğünde, 1600×720 piksel çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran yer alıyor. Ayrıca %90,40 ekran/gövde oranına sahip. Selefi vivo Y50'de de aynı ekran boyutu ve çözünürlük kullanılmıştı. Burada yeni modelde yenileme hızının 90Hz’den 120Hz’e çıkarıldığını söyleyebiliriz.

vivo Y60 İşlemcisi Nasıl?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti bulunuyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 613 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda vivo Y31 5G, POCO M7 5G ve Redmi 14C 5G gibi telefonlarda kullanılıyor. Oyun performansına geldiğimizdeyse, Genshin Impact gibi mobil oyunlarda 30-40 FPS arasında bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

vivo Y60 Kamerası Nasıl?

Cihazda 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera yer alıyor. Selefiyle karşılaştırıldığında ise kamera tarafında herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Kısacası telefon kamera tarafında kullanıcılara büyük vaatlerde bulunmuyor.

vivo Y60 Bataryası Nasıl?

Akıllı telefonda 15W hızında şarj olabilen 6.500 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Önceki modelde ise 44W hızlı şarj destekli 6.000 mAh’lik bir pil bulunuyordu. Bu durum yeni modelde batarya kapasitesinin artırıldığını ancak şarj hızının bir miktar düşürüldüğünü gösteriyor.

Şirketin iddiasına göre cihazın bataryası 21 saat video izleme, 9,7 saat yoğun kullanım ve 32 saat telefon görüşmesi gibi farklı senaryolarda uzun süreli kullanım sunabiliyor. Kısacası gün içerisinde sürekli olarak şarj aleti aramanıza gerek kalmayacak.

vivo Y60 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

An itibariyle vivo'nun Çin sitesine bir göz attığımızda Y60 modelinin üç farklı bellek ve depolama opsiyonuyla listelendiğini görüyoruz. Akıllı telefonun fiyatları şu şekilde;

6+128GB：1799 Yuan - (vergisiz 11.585 TL) - (vergiler dahil 23.620 TL)

6+256GB：1999 Yuan - (vergisiz 12.875 TL) - (vergiler dahil 26.245 TL)

8+256GB：2299 Yuan - (vergisiz 14.810 TL) - (vergiler dahil 30.185 TL)

Modelin Türkiye'de satılıp satılmayacağıyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Fakat şirketin an itibariyle ülkemizde Y serisi telefonların satışını yaptığını söyleyebiliriz. Bu nedenle vivo Y60'ın ilerleyen dönemlerde ülkemize gelme ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Şahsen akıllı telefonlara ayıracak çok büyük bütçelerim olmasa bu tarz modellere yönelebilirim. Ancak benim gibi kamera performansına önem veriyorsanız vivo Y60 sizin için çok uygun bir seçenek olmayabilir. Çünkü aynı fiyat bandında, örneğin Galaxy S24 FE gibi daha iyi kamera performansı sunan alternatifler de bulunabiliyor.