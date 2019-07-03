Volkswagen'in 'Hippi Otobüsü' Elektrikli Versiyonu ile Geri Dönüyor

Volkswagen, ikonik otobüs modeli 1962 Type 2’nin tamamen elektrikli bir versiyonunu geliştirdi. Alman devinin “en yeni ve en eski” konsept otomobili olan ve Type 20 olarak adlandırılan araç, daha önce hiç görmediğimiz bazı tasarım detaylarına sahip.

1960’lı yıllarda “hippi otobüsü” de denilen efsanevi 1962 Type 2 modeli, hiç şüphesiz otomobil tarihinin en özel araçlarından bir tanesi. Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen hippi kültürünün etkisiyle müthiş bir ilgi gören 1962 Type 2, bugün hala pek çok insanın kalbinde özel bir yere sahip.

Kült otobüs modeline yeniden hayat veren Volkswagen, 1962 Type 2’nin tamamen elektrikli yeni bir versiyonunu geliştirdi.

Alman devinin Silikon Vadisi’nde yer alan Yenilik ve Mühendislik Merkezi tarafından geliştirilen konsept otomobil, klasik çizgisinin yanında, bazı fütüristik tasarım detaylarına ev sahipliği yapıyor.

Elektrikli modeli ile küllerinden doğan Type 20, 10 kWh gücünde elektrikli bir aküyü bünyesinde barındırıyor. Tabii, bu sayı 50kWh’lık aküye sahip olan Tesla Model 3 ile karşılaştırıldığında bir hayli sönük kalıyor; ancak Porsche tarafından geliştirilen yazılım ve süspansiyon sistemi gibi özellikler, aracı farklı bir noktaya taşıyor.

Araç sahibini tanıyan Type 20, sürücü yanına yaklaştığında ikonik farlarını yakıyor. Direksiyonun arkasındaki bir tablet ise klasik araca modern bir hava katıyor.

Dijital sunroof’u, akıllı asistanı ve gerçek zamanlı yüz tanıma sistemi ile oldukça teknolojik olan Type 20, eşi benzeri olmayan yan aynaları ve direksiyon simidiyle de bir hayli dikkat çekiyor.