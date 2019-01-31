Volkswagen’in Yeni Konsept Aracına Bayılacaksınız

Alman otomotiv devi Volkswagen, efsanevi Beetle modeline dayanan tamamen elektrikli yeni Dune Buggy konsept aracını tanıttı.

60’lı ve 70’li yıllardaki üstü açık Beetle modellerini temel alan Volkswagen, oldukça fütürist bir tasarıma imza attı. Tamamen elektrikli olan otomobilin orijinal Dune Buggy gibi sabit bir tavanı bulunmuyor. Arazi tekerlekleri ile donatılan araç, kapısız olarak tasarlandı.

Volkswagen, yeni konsept otomobilinde MEB platformunu kullandı. Alman devi, söz konusu aracın, MEB’in “düşük hacimli niş modellerin geliştirilmesini kolaylaştıracak potansiyele” sahip olduğunu kanıtladığını söylüyor.

Volkswagen, bu platformu temel alarak 10 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Volkswagen’in gelecekte Dune Buggy tarzı elektrikli kumsal araçları satmayı planlayıp planlamadığı ise tam olarak belli değil. Dolayısıyla konsept aracın yalnızca bir konsept olarak mı kalacağı yoksa ileride seri üretime mi sokulacağı şimdilik bilinmiyor.

Volkswagen, tasarımıyla büyük ilgi gören yeni konsept aracını, 7 Mart tarihinde kapılarını açacak olan 89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergileyecek.

Volkswagen'in Baş Tasarımcısı Klaus Bischoff, yeni konsept otomobilin bir araçtan daha fazlası olduğunu söylüyor. “Dört tekerleğinde de canlılık ve enerji var” diyen Bischoff, efsane aracın modernize edilmesi ile bambaşka bir havaya büründüğünü söyledi.