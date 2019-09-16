WhatsApp Dosya Transferi Limitini Yükseltti

WhatsApp üzerinden sıklıkla dosya transferi yapan biri iseniz, WhatsApp'ın yaptığı yeni güncelleme sizi oldukça mutlu edecek.

Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı açıklama ile birlikte dosya transferi limitini yükselttiğini duyurdu. Daha önceden 16 MB olan dosya transferi limiti, yeni güncelleme ile birlikte 100 MB sınırına çekilmiş oldu.

Gelişen teknolojiler ile birlikte dosya boyutlarında da aynı oranda bir büyüme görmekteyiz. Bu nedenle 16 MB sınırının artık pek mantıklı olmadığı ve yükseltilmesi gerektiği çok barizdi. Geç de olsa bu konuda bir düzenleme yapan WhatsApp, dosya transferi limitini 100 MB sınırına çekti.

Ancak yine de, bu sınırın bazı rakip mesajlaşma uygulamalarına kıyasla hala düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ana rakiplerden birisi olan Telegram'ın tam on beş kat daha fazla, yani 1,5 GB dosya transferi imkanı sunduğunu düşünürsek, WhatsApp'ın limiti hala düşük kalıyor.

Bu tip konularda rakibine karşı sık sık göndermelerde bulunan Telegram, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden rakibi ile bu limit üzerinden dalga geçmişti. Söz konusu habere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.