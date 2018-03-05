WhatsApp'ın Yeni Özellikleri Beta Sürümüne Eklendi

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, yakın zaman sonra bütün kullanıcılarının hizmetine açacağı yeni özelliklerini, deneme sürümünde test etmeye başladı. Test edilen özelliklerin arasında ses kayıtlarına ve çıkartmalara dair detaylar yer aldı.

Bugüne kadar WhatsApp’ın beta sürümlerine dair haberiyle ön plana çıkan WABetaInfo, yayınladığı haberle birlikte mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni detaylardan bahsetti. Android üzerinde 2.18.70 ve 2.18.71 olarak yayınlanan yeni WhatsApp güncellemesini deneme şansı yakalayan küçük bir beta tester’ına dayandırılan haberde, güncellemenin ilk etapta ses kayıt özelliğine odaklandığı belirtildi.

Bugüne kadar WhatsApp üzerinden ses kaydı gönderilebiliyordu; ancak ses kaydı gönderebilmek için sürekli olarak ses kayıt tuşunun üzerine basılı tutmak gerekiyor ve kaydedilen ses kaydı direkt olarak gönderilmek durumunda kalınıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte ses kaydı tuşunun üzerine bir kilit ikonu yerleştirildi ve ses kayıt tuşunun kilit ikonuna doğru kaydırılmasıyla kayıt tuşuna dokunmadan uzun süreli ses kayıtlarının gönderilmesinin önü açıldı. Ayrıca 420 saniye olan ses kayıt sınırı, güncellemeyle birlikte 4,096 saniyeye uzatıldı.

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir başka değişiklik ise Ses Kaydı Önizlemesi oldu. Daha önce kaydedilen sesler, dinlenemeden gönderilmek zorunda kalınıyordu. Beta sunucularına gelen yeni özellikle birlikte ses kayıtlarının gönderilmeden önce dinlenebilmesinin önü açıldı. Ses kayıtlarının yanı sıra aynı güncellemede Çıkartma özelliğine dair kimi değişikliklerin yapıldığı görüldü. 2.18.70 ve 2.18.71 sürümlü beta güncellemeleriyle yapılan değişiklikle birlikte çıkartmaların boyutlarının görüntülenmesinin sağlandığı aktarıldı.