WhatsApp Şimdilik Facebook'a Kullanıcı Verisi Göndermiyor

Facebook’un sahibi olduğu uygulamalardan bir tanesi olan WhatsApp, yaptığı resmî açıklamayla şimdilik Facebook’a herhangi bir kullanıcı bilgisi vermediğini söyledi.

Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında sürpriz bir açıklama yaparak WhatsApp’ı satın aldığını duyurmuştu. İşin ilginç yanıysa ücretsiz olarak kullanılabilen mesajlaşma uygulamasının tam tamına 19 milyar dolara satın alınmasıydı. Satın alma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından birçok uzman Facebook’un böylesine bir parayı, kullanıcı verileri için ödediğini söylemişti. Facebook’un WhatsApp’ı satın almasının hemen ardından WhatsApp’ın yöneticileri tarafından veri paylaşımına dair açıklamalar yapılmış ve kısa süre içerisinde verilerin Facebook ile paylaşılmaya başlanacağı kaydedilmişti.

Çeşitli kullanıcı verilerini Facebook’a aktarmaya hazırlanan WhatsApp, yakın zaman önce Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi tarafından incelemeye alınmıştı. Kullanıcı verilerinin rastgele şekilde Facebook’a aktarılamayacağını söyleyen Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), bugün önemli bir açıklama yaptı.

Facebook ve WhatsApp ile yapılan görüşmenin ardından anlaşmaya varıldığını söyleyen ICO yöneticileri, WhatsApp hakkındaki incelemenin sonlandırıldığını söylediler. ICO, WhatsApp’ın veri paylaşımı planından şimdilik vazgeçtiğini aktardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Enformasyon Komiseri Elizabeth Denham, WhatsApp’ın mayıs ayında yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyması durumunda Facebook ile veri alışverişi yapabileceğini açıkladı.

Kısaca Birleşik Krallık tarafından yapılan inceleme sebebiyle veri paylaşımı projesini ertelen WhatsApp, yapacağı düzenlemelerin ardından WhatsApp kullanıcılarının verilerini Facebook’a aktarmaya başlayabilir. Böylece telefon numaranıza kayıtlı bütün konuşmalarınız ile Facebook sayfanızda bulunan bütün bilgiler bir araya getirilerek, sizi sizden daha iyi tanıyan bir dosya oluşturulabilir.