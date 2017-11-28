WhatsApp'ta Uzun Sesli Mesajlar Göndermek Kolaylaşıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlar özelliğini daha kolay kullanabileceğiniz yeni bir özelliğini duyurdu. Artık uzun sesli mesajlar göndermek için kayıt düğmesine basılı tutmanıza gerek kalmayacak.

Kullanıcılarını memnun etmek için geliştirdiği özelliklerle öne çıkan WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıcılarının beğenisine sundu. WhatsApp’ta sesli mesaj göndermek için kayıt düğmesine basılı tutmamız gerekiyordu. Uzun sürecek sesli mesajlarda oldukça zahmetli olan bu durumu kolaylaştıran yeni özellik ile birlikte kayıt düğmesine basılı tutmanıza gerek kalmıyor.

Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan güncellemeyle kullanıma sunulan özelliği kullanmak da oldukça kolay. Sesli mesaj düğmesine basılı tuttuktan sonra parmağınızı yukarı doğru hızlıca kaydırdığınızda sesli kayıt kilitleniyor ve siz Gönder butonuna tıklayana kadar kayıt devam ediyor. Kaydı iptal etmek istediğinizde ise Vazgeç butonuna tıklamanız yeterli. Biraz önce de belirttiğimiz üzere yeni özellik şimdilik sadece iOS platformunda kullanılabiliyor. Android kullanıcılarının bu özellik için bir süre daha beklemeleri gerekiyor. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz? Bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.