WhatsApp Web Sürümünde Önemli Değişiklik

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyi daha hazırlamaya başladı. Bugün ortaya çıkan bilgiler arasında WhatsApp Web sürümünde yapılan değişiklikle, Picture-in-Picture (PiP) denilen ve videoların konuşma içerisinde ayrı bir pencerede izlenmesini sağlayan özelliğin kullanıma alındığını belirtildi.

İlk olarak iOS platformunda kullanılmaya başlanan sonra da Android işletim sistemine sahip telefonlara gelen PiP özelliği sonrasında Facebook, Instagram ve YouTube gibi çok kullanılan sosyal medya platformlarından paylaşılan videolar WhatsApp üzerinde daha rahat izlenir olmuştu. Belirli sitelerden bağlantı adresi yoluyla gönderilen videolara tıklandığında daha önceki gibi direkt bağlantı adresine gidilmiyor; bunun yerine videolar konuşma içerisinde küçük bir pencerede açılıyordu. Böylece hem konuşmaya devam edip hem de videoyu izleyebiliyordunuz.

WhatsApp kullanıcılarının en çok kullandığı özelliklerden bir tanesi olmayı başaran Picture-in-Picture (PiP) ya da Türkçe ismiyle resim içinde resim özelliğinin yeni adresi WhatsApp Web oldu. WABetaInfo isimli internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan yeni güncellemeyle telefonlarda kullanılan özelliğin bir süre sonra tarayıcı üzerinde de kullanılabileceği iddia edildi.

Konuyla ilgili WhatsApp ya da WhatsApp’ın sahibi Facebook’tan resmi açıklama gelmezken, kısa süre sonra WhatsApp PiP özelliğinin internet tarayıcıları üzerinde de kullanılabileceği söylenenler arasında yerini aldı.