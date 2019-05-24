WikiLeaks Kurucusu Julian Assange, 117 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçtiğimiz ay Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a 17 yeni suçlama daha yöneltti.

2012 yılından bu yana Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan Assange, diplomatik sığınma statüsünün iptal edilmesinin ardından geçtiğimiz nisan ayında İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Ünlü internet aktivisti, kefalet şartlarını ihlal ettiği için İngiliz mahkemelerince yaklaşık 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD’ye ilişkin gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan WikiLeaks kurucusu, ülkesi İsveç’te cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yargılanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Assange’a “Casusluk Kanunu” kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 ayrı suçlama yöneltildiğini bildirdi.

Assange’ın, ABD Ordusu'nda istihbarat analisti olarak çalışan Chelsea Manning'den 2010 yılında çok gizli bilgileri aldığı ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Rusların ele geçirdiği Demokratik Ulusal Komite e-postalarını yayınladığı iddia ediliyor. Assange ayrıca İsveç'te yakın zamanda açılan bir tecavüz davasıyla da karşı karşıya.

WikiLeaks’e gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010'da Irak'ta tutuklanan Manning, ulusal savunma iletişim bilgilerini yetkisiz bir kaynağa vermek ve düşmana yardım etmek dahil olmak üzere 22 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezası almıştı.

Manning, söz konusu cezanın dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından yedi yıla indirilmesi sonrası 2017’de serbest bırakılmıştı.

Assange’ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlardan hüküm giymesi halinde, 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiyor.