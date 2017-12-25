WikiLeaks Kurucusu Julian Assange'ın Twitter Hesabı Silindi

2010 yılında kurucusu olduğu WikiLeaks ile dünyadaki birçok devletin gizli sırlarını ifşa eden Julian Assange, yaklaşık 7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşıyor.

Avustralyalı internet aktivisti, hemen her gün kullandığı Twitter hesabından Cuma gününden beri paylaşım yapmıyordu. Assange'ın bu sessizliği merak uyandırırken, bugün yaşanan bir gelişme soru işaretlerini daha da artırdı.

Assange'ın kişisel Twitter hesabının bilinmeyen nedenlerle silindiği ortaya çıktı. Bununla birlikte @JulianAssange hesabı, Twitter tarafından askıya alınmış gibi görünmüyor. En son paylaşımını Cuma günü yapan Assange'ın Twitter hesabı neden ve nasıl kapatıldı henüz netlik kazanmadı.

Üstelik oldukça garip bir şekilde, WikiLeaks resmi Twitter hesabında da konuyla ilgili hiçbir bilgilendirme bulunmuyor. Bakalım Julian Assange'ın hesabının silinmesi ile ilgili Twitter'dan bir açıklama gelecek mi? Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.

Julian Assange Kimdir?

1987 yılında Mendax kullanıcı adıyla hackerlik yapmaya başlayan Assange, Mendax, Trax ve Prime Suspect; International Subversives adını verdikleri hacker gruplarında da aktif görevler almıştı. Hacklediği kurumlar arasında NASA, Pentagon, ABD Deniz Kuvvetleri gibi yüksek güvenlikli kaynaklar vardı. Assange, WikiLeaks’i 2006’da kurdu. Ancak kendini asla kurucu olarak tanımlamadı, sade bir editör olduğunu savundu. WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınlayarak bilişim enfarmasyonu kategorisinde çığır açtı.

Assange, yaklaşık 7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşıyor.