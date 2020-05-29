Microsoft Windows 10 Girdabından Kurtulamıyor: Yine Güncelleme Hatası

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10'un 2020 yılındaki ilk büyük güncellemesi "2004"ün yaylanması takdir topladı. Birçok yenilik getiren bu güncelleme, daha kullanıcıların büyük bir bölümü tarafından yüklenmemişken Microsoft yine bombayı patlattı.

Şirket; Windows 10 güncellemeleri konusunda bir türlü düzene oturamadı. Hizmete sunulan güncellemeler, bir yandan mevcut sorunları giderirken diğer yandan güvenlik problemi oluşturdu. Birçok kişinin tepki göstermesine neden olan bu hatta adeta bir girdaba dönüştü. Microsoft, Windows 10 2004'ün de hata üstüne hata verdiğini söyledi.

Microsoft Windows 10 problemleri devam ediyor

Microsoft, Windows 10 2004'ü yayınladıktan sonra güncelleme notlarını paylaştı. Ortaya çıkanlar; en başta Windows 10 2004'ün bilinen problemleri. Böylece yakından bakıldığında; güncellemeyle birlikte Windows 10'un kararlı halinden uzak olduğu görülüyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 10 2004; Nvidia'nın bazı ekran kartları ile uyumsuzluk sorunu gösteriyor. Buna ek olarak; Conexant ve Synaptics ses sürücüleri de Nvidia'nın ekran kartları yine benzer problemlerle karşı karşıya. Standart bir bilgisayar donanımı için şart olan fare ve klavye gibi ekipmanlar da çalışamaz duruma geliyor.

Microsoft neredeyse bütün Windows 10 güncellemelerinde aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Özellikle de son 3 güncelleme gerçekten de vasat ötesiydi. Eğer sizler de güncelleme sonrasında problem yaşıyorsanız, manuel olarak güncellemeyi kaldırabilirsiniz. Bu problemle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.