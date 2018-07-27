Windows 10 Güncellemeleri Yapay Zekaya Emanet

ABD’li yazılım devi Microsoft, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla Windows 10 güncellemelerini çok daha akıllı bir hale getirecek.

Microsoft, güvenlik açıklarını kapatmak, hataları düzeltmek veya yeni özellikler sunmak adına zaman zaman güncellemeler yayınlıyor. Ancak söz konusu güncellemeleri bilgisayarınıza yüklemek için belli bir vakit ayırmak durumunda kalıyorsunuz.

Çoğu insan sağ alt köşede çıkan güncelleme istediğini bilgisayarlarını yeniden başlatmak istemediği için erteliyor. Bilhassa bilgisayarınızda çalıştığınız sırada bu bildirimlerin çıkması bir hayli dikkat dağıtabiliyor.

Şirket, tam da bundan hareketle çok yakın bir zaman Windows 10 güncellemelerini çok daha akıllı bir hale getirecek. Güncellemelerin zamanlamasını yapay zeka destekli makine öğrenimi ile ayarlayacak olan Microsoft, bu sayede sizin için en uygun zaman aralığında bilgisayarınızı güncelleyecek.

Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cihazınızı yeniden başlatmak için en doğru zamanı tahmin edebilecek bir model geliştirdik. Bu sistem sayesinde, alışkanlıklarınıza uygun olarak, bilgisayarınızı en az kullandığınız zaman aralığını belirleyeceğiz ve güncellemeleri o zaman diliminde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Şirket, şu ana kadar yapılan testlerde ümit verici sonuçlar aldıklarını söylüyor. Kullanıcıların bilgisayarlarının minimum dönüş sürelerine göre güncelleneceğini belirten yazılım devi, örneğin; kahve almak için kısa süreli kalktığınızda güncelleme yapmayacak. Yeni tahmin modeliyle kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen Microsoft, yakın gelecekte söz konusu sistemi hayata geçirmeyi planlıyor.