Windows 10 Kullanıcıları Son Güncelleme ile Verilerini Kaybedebilir!

Windows 10 için sunulan KB4532693 sürüm numaralı yeni güncelleme pek çok kullanıcının verilerini yok etti. İşte sorunla ilgili bilinen detaylar!

Dosyalar ve Veriler Risk Altında!

Microsoft, yayınladığı hatalı güncellemeler ile sık sık gündeme gelmeye devam ederken yeni bir sorun daha patlak verdi. Geçtiğimiz süreçlerde yayınlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme için yapılan raporlamalara göre güncelleme ile birlikte bazı kullanıcıların kişisel dosyaları siliniyor.

Bazı kişiler silinen dosyaları geri yüklemeyi başarabilse de sorundan etkilenen kişilerin büyük çoğunluğu bunu başaramadı.

Yine aynı güncelleme başlat menüsü ve masaüstü görünümlerini varsayılana sıfırlaması ile de gündeme gelmişti. Varsayılan ayarlara sıfırlama can sıkıcı bir hata olsa da kullanıcıların dosyalarını silecek kadar hatalı bir güncelleme, işi çok daha ciddi bir noktaya taşıyor.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu şu aşamada net değil. Nitekim Windows Latest ve Microsoft Forum içerisinde bazı kullanıcıların raporladığı görülmekte. Daha sonrasında açıklama yapan Microsoft, güncellemenin geri çekildiğini ve etkilenen kullanıcıların ağırlıklı olarak HP kullanıcıları olduğunu vurguladı.

Peki siz bu hatadan etkilendiniz mi? Hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.