'Windows 10' Şifresiz Olacak

ABD’li yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yeni bir özellik getirmeyi planlıyor. Şirket, Windows 10’da kullanıcıların şifresiz oturum açabilmesi için yeni bir uygulama üzerinde testler yapıyor.

Windows 10 Insider Önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni özellik sayesinde, işletim siteminde parolaya gerek kalmadan oturum açılabilecek.

Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların sırasıyla Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma seçeneklerine tıkladıktan sonra 'Cihazınızı parolasız yapın' seçeneğini işaretlemesi yeterli olacak.

Henüz Test Aşamasında

Şifresiz oturum açma özelliğinin aktif hale gelmesiyle birlikte Microsoft hesapları parmak izi algılama, PIN kodu ve Windows Hello kapsamında yüz tanıma uygulamasına da otomatik geçiş yapacak.

Şu anda test sürecinde olan yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.