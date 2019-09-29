Windows 10, Telefonunuza Gelen Bildirimleri Anında Gösterecek

Akıllı telefonlar ile bilgisayarlar arasında bağlantı kuran yeni sistemler, sürekli olarak geliştiriliyor. Bunun en bariz örneklerinden birisi de Windows 10. İşte haberimizin detayları.

Windows 10 işletim sistemi ile kendi akıllı telefonuna bağlanmak isteyenler, sadece mesajlar bölümünden yararlanabiliyordu. Eğer iş yoğunluğunuz fazlaysa ve akıllı telefonunuzla ilgilenmekte zorluk çekiyorsanız, bu sistem son derece işe yarar.

Windows 10 üzerinden mesajlarınızı da cevaplayabileceksiniz

Windows 10 kullanan kişiler telefonunuz uygulaması üzerinden kendi akıllı telefonları ile bağlantı kurabiliyorlardı. Bağlantı üzerinden mesajlara cevap verme gibi bir imkan da bulunuyordu. Ancak yeni gelen bir güncelleme ile birlikte, bildirimleri de görebileceksiniz.

Microsoft sürekli olarak kullanıcıları yönlendirmeye çalıştığı Windows 10 üzerinden, sadece bildirimleri görmenizi değil aynı zamanda bu bildirimlere cevap vermenizi de sağlayacak. Böylece akıllı telefonunuza hiç dokunmadan yanıtlama işlemi yapabileceksiniz.

Microsoft'un telefonunuz uygulaması ile ilgili gelen güncelleme, aynı zamanda bazı hata düzeltmelerini de içeriyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte, akıllı telefonlar ve bilgisayarların bağlantıları çok daha kuvvetli olacak. Peki sizce gelecek olan bu yeni güncelleme ile birlikte, akıllı telefon ve bilgisayar bağlantısında ne tür değişiklikler yaşanacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.