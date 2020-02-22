Windows 10'un Simgeleri Artık Daha Renkli

Microsoft geçen yıl Office'in simgelerini yenilemişti ve şimdi de sıra Windows 10'a geldi. Şirketin yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte uygulama simgeleri daha renkli bir hale geldi.

Microsoft, 2015'teki çıkışından bu yana Windows 10'un ana simgelerine dokunmamıştı ve bu yüzden simgelerin sıradanlığını hissetmiş gibi gözüküyor. Şirketin tasarım ekibi düz, renksiz simgelerden daha canlı modellere geçmek istediklerini dile getirdi.

Takvim, mesajlaşma, arama, Skype gibi temel Windows özelliklerinin haricinde üçüncü taraf uygulamalara da özel simge geliştiren Windows 10 ekibi, yeni fluent tasarımıyla canlı renkleri buluşturmayı hedeflemiş.

Microsoft'ta Windows ve Aygıtlar tasarım lideri Christina Koehn, “Düz, tek renkli simgeler renk bağlamında harika görünüyor ancak daha fazla simge stili ekosisteme girdikçe bu yaklaşımın gelişmesi gerekiyor” dedi ve şunları ekledi:

“Görev çubuğundaki ve Başlat menüsündeki simgeler farklı stillerde olduğunda uygulamaları taramak ve bulmak daha da zorlaşır. Modern fluent tasarım dilini kullanarak simge tasarım diline daha fazla görsel ipucu ekledik."