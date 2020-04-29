Windows 10X Hakkında İlginç İddia! Büyük Ekranlarda Kullanılabilecek

Herkesin büyük bir merakla takip ettiği Windows 10X ile ilgili büyük iddialar ortaya atılıyor. Şimdi de şirketin bu işletim sistemini tek ekranlı bilgisayarlarda kullanmak istediği ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft Windows işletim sistemleri ile biliniyor. Son olarak Windows 10 işletim sistemi büyük bir başarı sağladı. Şirket şimdilerde Windows 10X ile çok daha büyük işler başarmak istiyor. Gelen iddialar bu işletim sisteminin daha çok çift ekranlı cihazlarda kullanılmak istendiğini gösteriyordu.

Microsoft Windows 10X için strateji değiştirdi

Bundan kısa bir süre önce Windows 10X stratejisi belirleyen Microsoft bunu değiştirme kararı almış gibi görünüyor. Bazı kodlama uzmanları bu işletim sisteminin kodlama türünü çözmeye çalıştı.

Elde edilen sonuçlara göre şirket bu işletim sistemi ile sadece çift ekranlı cihazlar kullanmak istemiyor. Aynı zamanda büyük ekranlarda da bu işletim sisteminin kullanılması amaçlanıyor. Zaman geçtikçe bilgisayarlar hem boyut olarak hem de işlemci olarak daha fazla büyüyor. Muhtemelen kuruluş boyut büyüklüğüne ayak uydurmak istiyor.

Microsoft henüz bu işletim sisteminin ne zaman çıkacağını netleştirmedi. Bu nedenle sektörde büyük bir belirsizlik hakim. Ancak ilk olarak katlanabilir cihazlarda kullanılacağı kesin diyebiliriz. Sizce Microsoft tarafından izlenen bu strateji doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.