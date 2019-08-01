Windows 7 İngiltere'deki Hastaneleri Riske Atıyor

İngiltere'deki National Health Service hastanelerinde yapılan araştırmalara göre Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarların güncellenmediği için siber saldırı riski altında bulunduğu ortaya çıktı.

Windows 7 Korku Saçmaya Başladı

Bildiğiniz üzere dünyada en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemi olmaya devam eden Windows 7 Service Pack 1'in güncelleme desteği 13 Ocak 2015'de kesilmişti. Ancak Microsoft, Windows 7'nin güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam edeceğini açıklamıştı.

Bir hükümet raporunda National Health Service'in bilgisayarlarının yaklaşık dörtte üçünün hala Windows 7 işletim sistemini kullandığı tespit edildi. 14 Ocak 2020 itibarıyla Windows 7'nin desteği kesilecek olması ile birlikte akıllara siber saldırıların yaşanacağı korkusu gelmekte.

Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Jo Platt yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Windows 7 desteğinin sona ermesine altı aydan daha kısa bir süre kalmasına rağmen bir milyondan fazla National Health Service bilgisayarının hala bu işletim sistemini kullanması oldukça derin. İki yıl önce WannaCry siber saldırısı, eski moda işletim sisteminin tehlikelerini ispatladı. Hükümet, hızlı bir şekilde davranıp eski hatalarından haberdar olmadıkça WannaCry'ın tekrarlanması muhtemel."

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