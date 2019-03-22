Windows Defender, Microsoft Defender Adıyla Mac'lere Geliyor!

Microsoft, Windows için geliştirilen virüs ve tehdit koruma aracı Windows Defender ATP’nin Mac'lere geleceğini duyurdu. Sadece Windows bilgisayarlarda ve Microsoft 365 abonelerinde kullanılan bu program, kısa süre içerisinde macOS işletim sisteminde yerini alacak.

Microsoft, Apple ile birlikte yaptığı iş birliği sonrasında Windows Defender'ın adını Microsoft Defender olarak değiştirdi. Hem Windows hem de Mac sistemleri bir arada bulunduran birçok işletme bulunmakta. Bu işletmeler çalışanlarına halihazırda Office uygulamalarını temin ediyor. Bu yüzden de işletmelerin bilgi teknolojileri (IT) departmanlarının, tüm sistemlere yönelik güvenlik çözümü ihtiyacı ortaya çıkmakta.

Şirket, Microsoft Defender ATP’nin Mac versiyonunun çıkarılmasına ek olarak, servise ait ek tehdit ve hassasiyet yönetim yeteneklerini de duyurdu. İşletmelere güvenlik tehditlerini proaktif biçimde izlemeyi ve tespit etmeyi sağlayan araçlara odaklanan Microsoft, yeni aracında makine öğrenimi algoritmasından da yararlandığını açıkladı.

Artık Merkez Windows Olmayacak!

Microsoft’un Office ve Windows’tan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Jared Spataro yaptığı açıklamada "Bizim için her şey, kişiyi takip eden ve bireyin daha üretken olmasına yardım eden deneyimlerle ilgili. Tıpkı daha önce Office ile yaptığımız gibi ki, bunu sadece Windows’un dışına çıkarmak bizim için büyük bir hamleydi; ancak gerçekten doğru bir işti. Bu nedenle ilerleyeceğimiz yön burası. Microsoft 365 deneyiminin yalnızca Windows merkezli olmaması için her uç noktayı güvence altına almaya niyetliyiz​" dedi.

Sizler Microsoft'un Apple ile iş birliği yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!