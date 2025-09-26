Xbox'ta 5.251 TL'lik 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında RPG'den simülasyona kadar çeşitli türlerde altı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında PGA TOUR 2K25 , Rematch, Dungeons 3, Bassmaster Fishing, Trailmakers ve Diablo 4 bedava oldu. Kampanya Diablo 4 için 30 Eylül 2025, diğer oyunlar için 28 Eylül 2025'te sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Diablo 4'ü tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. PGA TOUR 2K25 , Rematch, Dungeons 3, Bassmaster Fishing ve Trailmakers'a erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

PGA TOUR 2K25 Nasıl Bir Oyun?

En iyi golf oyunları arasınad yer alan PGA TOUR 2K25, gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Topa falso vermek, arazi ve hava koşullarına göre vuruşları şekillendirmek gibi faktörler büyük bir öneme sahip. HB Studios tarafından geliştirilen oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi tabanlı modlar da mevcut.

Rematch Nasıl Bir Oyun?

Rematch, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. Her oyuncunun bir futbolcuyu kontrol ettiği oyunda ofsayt, faul ve duran top gibi kurallar bulunmuyor. Bu, temponun hiç düşmemesini sağlayarak eğlenceli bir deneyim sunuyor. 3'e 3, 4'e 4 veya 5'e 5 şeklinde oynanan maçlarda beceri ve takım içi iş birliği çok önemli.

Dungeons 3 Nasıl Bir Oyun?

Dungeons 3, strateji ve simülasyon türlerinde bir oyun. Realmforge Studios tarafından geliştirilen yapımda yeraltında kendi zindanımızı inşa edip yönetmeye çalışıyoruz. Yeni tüneller kazmanın yanı sıra canavarlar için odalar inşa etmemiz de gerekiyor. Altın ve diğer kaynakları toplayarak zindanı geliştirip ordumuzu büyütebiliyoruz.

Bassmaster Fishing Nasıl Bir Oyun?

Bassmaster Fishing, balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Dovetail Games tarafından geliştirilen simülasyon oyununda su altı yapısı ve bitki örtüsü gerçek hayata uygun olarak tasarlandı. Yani oyun yalnızca oynanışla değil aynı zamanda bölüm tasarımı olarak da gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Trailmakers Nasıl Bir Oyun?

Fizik tabanlı bir oynanışa sahip olan Trailmakers, açık dünya ve simülasyon türlerinde bir oyun. Blokları birleştirerek basit bir arabadan karmaşık bir helikoptere veya uçağa kadar istediğimiz her şeyi tasarlayabiliyoruz. Aracı tasarladıktan sonra onu açık dünyada veya yarış pistlerinde test edebiliyoruz.

Diablo 4 Nasıl Bir Oyun?

İzometrik kamera açısına sahip olan Diablo 4, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Farklı oynanış stillerine sahip sınıfların yer aldığı oyunda karşımıza çıkan yaratıkları yok etmeye ve etrafımızdaki eşyaları toplamaya çalışıyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo 4, 2023 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Kaliteli grafiklere, etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapım yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başardı.