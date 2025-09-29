Dövüş Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
Xbox mağazasında dövüş oyunları için yüzde 90'a varan indirim başladı. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair merak edilen detaylar!
Dövüş oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Injustice 2, Mortal Kombat 11, One Piece Burning Blood, Dragon Ball Xenoverse ve Tekken 7 Originals Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
Xbox'ta Dövüş Oyunları İndirime Girdi
1 Ekim 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Injustice 2, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 140 TL'den 14 TL'ye düştü. Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği oyunda Wonder Woman, Catwoman, Batman ve Superman dahil pek çok karakter bulunuyor.
Dövüş türünün başarılı bir örneği olan Mortal Kombat 11 de yüzde 90 oranında indirime girdi. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2019 yılının nisan ayında piyasyaa sürülen yapımda Kitana, Scorpion, Sub-Zero dahil çok sayıda karakter mevcut.
Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği One Piece Burning Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Spike Chunsoft tarafından geliştirilen oyun 247,50 TL yerine 24,75 TL'ye satılıyor. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen yapım, en iyi anime oyunları arasında bulunuyor.
Çizgi fil mtarzı grafikleriyle önme çıkan Nickelodeon All-Star Brawl 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. GameMill Entertainment tarafından 2021 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun 975 TL'den 195 TL'ye düştü. Oyunda Sünger Bob'dan Ninja Kaplumbağalar'a kadar pek çok karakter yer alıyor.
İndirime Giren Dövüş Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Injustice 2
|140 TL
|14 TL
|%90
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|One Piece Burning Blood
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|One Punch Man: A Hero Nobody Knows
|299 TL
|29,90 TL
|%90
|Nickelodeon All-Star Brawl 2
|975 TL
|195 TL
|%80
|Phantom Breaker: Omnia
|399,25 TL
|39,92 TL
|%90
|Tekken 7 Originals Edition
|458,99 TL
|68,84 TL
|%85
|Dragon Ball FighterZ
|247,50 TL
|37,12 TL
|%85
|Dead or Alive 6 Digital Deluxe Edition
|1.599 TL
|239,85 TL
|%85
|Dragon Ball Xenoverse
|130 TL
|19,50 TL
|%85
|JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R
|749 TL
|149,80 TL
|%80
|Undisputed
|1.499 TL
|749,50 TL
|%50
|Soulcalibur VI
|352,50 TL
|52,87 TL
|%85
|Jujutsu Kaisen Cursed Clash
|1.099 TL
|439,60 TL
|%60