Dövüş Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Dövüş oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Injustice 2, Mortal Kombat 11, One Piece Burning Blood, Dragon Ball Xenoverse ve Tekken 7 Originals Edition dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

Xbox'ta Dövüş Oyunları İndirime Girdi

1 Ekim 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Injustice 2, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 140 TL'den 14 TL'ye düştü. Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği oyunda Wonder Woman, Catwoman, Batman ve Superman dahil pek çok karakter bulunuyor.

Dövüş türünün başarılı bir örneği olan Mortal Kombat 11 de yüzde 90 oranında indirime girdi. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2019 yılının nisan ayında piyasyaa sürülen yapımda Kitana, Scorpion, Sub-Zero dahil çok sayıda karakter mevcut.

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği One Piece Burning Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Spike Chunsoft tarafından geliştirilen oyun 247,50 TL yerine 24,75 TL'ye satılıyor. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen yapım, en iyi anime oyunları arasında bulunuyor.

Çizgi fil mtarzı grafikleriyle önme çıkan Nickelodeon All-Star Brawl 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. GameMill Entertainment tarafından 2021 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun 975 TL'den 195 TL'ye düştü. Oyunda Sünger Bob'dan Ninja Kaplumbağalar'a kadar pek çok karakter yer alıyor.

İndirime Giren Dövüş Oyunları