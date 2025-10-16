Rockstar Oyunlarında Dev İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası

Rockstar Games'in oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V (GTA 5), Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 ve Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi.

Xbox'ta Rockstar Oyunları İçin İndirim Başladı

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5, Xbox mağazasında yüzde 50 oranında indirime girdi. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarı elde eden oyun 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Uygun fiyatlı oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 27 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan Red Dead Redemption 2'nin standart sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Standart sürüm 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü. Yüzde 80 oranında indirime giren Ultimate sürüm ise 3.499 TL yerine 699,80 TL'ye satılıyor.

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği GTA 4 yüzde 65 oranında indirime girdi. 2008 yılında piyasaya sürülen açık dünya oyunu 59TL'den 20,65 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ise 529 TL yerine 211,60 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Max Payne yüzde 40 oranında indirime girdi. Oyun 109 TL yerine 65,40 TL'ye satılıyor. Max Payne 2 de yüzde 40 oranında indirim ile 109 TL'den 65,40 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 65 oranında indirime giren Max Payne 3, 144 TL'den 50,40 TL'ye düştü.

İndirime Giren Rockstar Oyunları